У США суд відхилив прохання Манафорта звільнити його від домашнього арешту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Сполучених Штатах суд відхилив прохання колишнього голови виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта звільнити його від домашнього арешту, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“Суд у США відхилив прохання політтехнолога Пола Манафорта, колишнього голови виборчої кампанії Дональда Трампа, звільнити його від домашнього арешту”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що так само було відхилене аналогічне прохання його колеги Річарда Ґейтса, що проходить із ним в одній справі.
Як повідомляє видання, обидва фігуранти справи заявили, що ризику їхньої втечі немає і що значна фінансова застава є достатньою гарантією, що вони не будуть ухилятися від подальших судових слухань.
Як повідомляв УНН, у Вашингтоні суд обрав у якості запобіжного заходу екс-керівнику передвиборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту домашній арешт.