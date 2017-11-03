В США суд отклонил просьбу Манафорта освободить его от домашнего ареста

“Суд в США отклонил просьбу политтехнолога Пола Манафорта, бывшего председателя избирательной кампании Дональда Трампа, освободить его от домашнего ареста”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что так же было отклонено аналогичную просьбу его коллеги Ричарда Гейтса, проходящего с ним по одному делу.

Как сообщает издание, оба фигуранта дела заявили, что риска их побега нет и что значительный финансовый залог является достаточной гарантией, что они не будут уклоняться от дальнейших судебных слушаний.

Как сообщал УНН, в Вашингтоне суд избрал в качестве меры пресечения экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту домашний арест.