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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 62390 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 131270 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108059 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110577 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108591 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101300 просмотра

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В США суд отклонил просьбу Манафорта освободить его от домашнего ареста

В США суд отклонил просьбу Манафорта освободить его от домашнего ареста

Киев  •  УНН

 • 10633 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Соединенных Штатах суд отклонил просьбу бывшего председателя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта освободить его от домашнего ареста, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

“Суд в США отклонил просьбу политтехнолога Пола Манафорта, бывшего председателя избирательной кампании Дональда Трампа, освободить его от домашнего ареста”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что так же было отклонено аналогичную просьбу его коллеги Ричарда Гейтса, проходящего с ним по одному делу.

Как сообщает издание, оба фигуранта дела заявили, что риска их побега нет и что значительный финансовый залог является достаточной гарантией, что они не будут уклоняться от дальнейших судебных слушаний.

Как сообщал УНН, в Вашингтоне суд избрал в качестве меры пресечения экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту домашний арест.

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