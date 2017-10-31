Cуд в США відправив Манафорта під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Вашингтоні суд обрав у якості запобіжного заходу екс-керівнику передвиборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту домашній арешт, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Федеральний суд у Вашингтоні у понеділок, 30 жовтня, обрав екс-керівнику передвиборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту запобіжний захід у вигляді домашнього арешту”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що аналогічний захід обрано і колишньому бізнес-партнеру Манафорта Ріку Гейтсу.
“Окрім того, Манафорт має внести 10 мільйонів доларів США застави, а Гейтс — 5 мільйонів”, — додається в повідомленні.
Як повідомляв УНН, екс-главі передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Полу Манафорту загрожує до 80 років в’язниці в разі обвинувального вироку.