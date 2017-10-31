Cуд в США відправив Манафорта під домашній арешт

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Вашингтоні суд обрав у якості запобіжного заходу екс-керівнику передвиборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту домашній арешт, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Федеральний суд у Вашингтоні у понеділок, 30 жовтня, обрав екс-керівнику передвиборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту запобіжний захід у вигляді домашнього арешту”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що аналогічний захід обрано і колишньому бізнес-партнеру Манафорта Ріку Гейтсу.

“Окрім того, Манафорт має внести 10 мільйонів доларів США застави, а Гейтс — 5 мільйонів”, — додається в повідомленні.

Як повідомляв УНН, екс-главі передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Полу Манафорту загрожує до 80 років в’язниці в разі обвинувального вироку.

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