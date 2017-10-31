Суд в США отправил Манафорта под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Вашингтоне суд избрал в качестве меры пресечения экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту домашний арест, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Федеральный суд в Вашингтоне в понедельник, 30 октября, избрал экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту меру пресечения в виде домашнего ареста”, — говорится в сообщении.
Также указано, что аналогичную меру избрано и бывшему бизнес-партнеру Манафорта Рику Гейтсу.
“Кроме того, Манафорт должен внести 10 миллионов долларов США залога, а Гейтс — 5 миллионов”, — добавляется в сообщении.
Как сообщал УНН, экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы в случае обвинительного приговора.