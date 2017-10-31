Суд в США отправил Манафорта под домашний арест

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18406 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 78622 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140085 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110846 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112761 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110055 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102381 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106422 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103093 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149780 просмотра

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Суд в США отправил Манафорта под домашний арест

Суд в США отправил Манафорта под домашний арест

Киев  •  УНН

 • 10475 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Вашингтоне суд избрал в качестве меры пресечения экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту домашний арест, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“Федеральный суд в Вашингтоне в понедельник, 30 октября, избрал экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту меру пресечения в виде домашнего ареста”, — говорится в сообщении.

Также указано, что аналогичную меру избрано и бывшему бизнес-партнеру Манафорта Рику Гейтсу.

“Кроме того, Манафорт должен внести 10 миллионов долларов США залога, а Гейтс — 5 миллионов”, — добавляется в сообщении.

Как сообщал УНН, экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы в случае обвинительного приговора.

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