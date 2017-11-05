Манафорт предложил более 12 млн долл. за освобождение из-под домашнего ареста

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 46873 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 113587 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102334 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105158 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 104320 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 91001 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103757 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102024 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 142145 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Манафорт предложил более 12 млн долл. за освобождение из-под домашнего ареста

Манафорт предложил более 12 млн долл. за освобождение из-под домашнего ареста

Киев  •  УНН

 • 10875 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт предложил более 12 млн долларов за освобождение из-под домашнего ареста. Об этом говорится в материалах суда, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Манафорт предложил страховые активы на сумму 4,5 млн долларов и недвижимость на 8 млн долларов в качестве залога для освобождения из-под домашнего ареста, сообщает издание со ссылкой на материалы суда.

Также он предложил ограничить его передвижения по стране Нью-Йорком, Флоридой и Вашингтоном.

Как сообщал УНН, в Вашингтоне суд избрал в качестве меры пресечения экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту домашний арест .

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