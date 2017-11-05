Манафорт предложил более 12 млн долл. за освобождение из-под домашнего ареста
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт предложил более 12 млн долларов за освобождение из-под домашнего ареста. Об этом говорится в материалах суда, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Манафорт предложил страховые активы на сумму 4,5 млн долларов и недвижимость на 8 млн долларов в качестве залога для освобождения из-под домашнего ареста, сообщает издание со ссылкой на материалы суда.
Также он предложил ограничить его передвижения по стране Нью-Йорком, Флоридой и Вашингтоном.
Как сообщал УНН, в Вашингтоне суд избрал в качестве меры пресечения экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту домашний арест .