Манафорт запропонував понад 12 млн дол. за звільнення з-під домашнього арешту
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Екс-глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт запропонував понад 12 млн доларів за звільнення з-під домашнього арешту. Про це йдеться в матеріалах суду, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Манафорт запропонував страхові активи на суму 4,5 млн доларів і нерухомість на 8 млн доларів в якості застави задля звільнення з-під домашнього арешту, повідомляє видання з посиланням на матеріали суду.
Також він запропонував обмежити його пересування по країні Нью-Йорком, Флоридою і Вашингтоном.
Як повідомляв УНН, у Вашингтоні суд обрав у якості запобіжного заходу екс-керівнику передвиборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту домашній арешт.