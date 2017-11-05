Манафорт запропонував понад 12 млн дол. за звільнення з-під домашнього арешту

Манафорт запропонував страхові активи на суму 4,5 млн доларів і нерухомість на 8 млн доларів в якості застави задля звільнення з-під домашнього арешту, повідомляє видання з посиланням на матеріали суду.

Також він запропонував обмежити його пересування по країні Нью-Йорком, Флоридою і Вашингтоном.

Як повідомляв УНН, у Вашингтоні суд обрав у якості запобіжного заходу екс-керівнику передвиборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту домашній арешт.