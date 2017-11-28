Манафорт стал фигурантом еще одного расследования в США

Офис окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса-младшего уже вызвал кредиторов из-за документов, связанных с транзакциями П.Манафорта, и продолжает проводить допросы, по словам человека, знакомого с расследованием.

По словам другого человека, знакомого с этим расследованием, манхэттенский прокурор недавно сосредоточил внимание на банке С.Кэлка в рамках расследования в отношении того, мог ли П.Манафорт заниматься мошенничеством с ипотекой, мошенничеством с некоторыми услугами и банковским мошенничеством. Против П.Манафорта уже есть федеральный обвинительный акт в отношении отмывания денег и др.

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Офис окружного прокурора хочет знать, насколько глубоко банк С.Кэлка был вовлечен в займы Федерального сберегательного банка, где он является главным исполнительным директором, для выгоды П.Манафорта, сообщил источник.

Следователи также хотят знать, использовал ли П.Манафорт деньги для целей, изложенных в кредитных документах, добавил он.

Эти два человека, как сообщается, связаны с кампанией Д.Трампа. С.Кэлк был экономическим советником кампании в августе 2016 года, в том же месяце П.Манафорт подал в отставку с поста главы предвыборного штаба Дональда Трампа.

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Отмечается, что банк С.Кэлка предоставил три займа, в результате чего П.Манафорт получил 16 миллионов долларов. Один был направлен в компанию, связанную с П.Манафортом, в конце 2016 года, а два других - П.Манафорту и его жене в начале 2017 года.

Отмечается, что в отношении П.Манафорта в Нью-Йорке есть еще одно расследование - генерального прокурора Нью-Йорка Эрика Шнайдермана, офис которого расследует возможное отмывание денег.

Человек, знакомый с этим вопросом, заявил, что еще никому не было предъявлено обвинений в расследовании прокурора С.Вэнса.

Это дело ведется отдельно от гораздо большего расследования специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в прошлогодние президентские выборы в США.

В прошлом месяце Р.Мюллер обвинил П.Манафорта и его коллегу в том, что он не сообщил о политической работе в Украине, отмывая миллионы долларов и скрывая оффшорные счета. Как П.Манафорт, так и его коллега Рик Гейтс использовали деньги для расточительного образа жизни в США, согласно обвинительному заключению, объявленному 30 октября. Оба мужчины признали себя невиновными.

Напомним, после побега В.Януковича П.Манафорт 19 раз посетил Украину.