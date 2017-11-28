Манафорт стал фигурантом еще одного расследования в США

ukru
В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 62762 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 42346 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 52646 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 62002 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 112086 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 113688 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 139616 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107293 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108724 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113325 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

11 марта, 02:13 • 103754 просмотра
Четыре российских аэропорта приостановили работу из-за угрозы беспилотников: подробности

Четыре российских аэропорта приостановили работу из-за угрозы беспилотников: подробности

11 марта, 02:46 • 40389 просмотра
Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

11 марта, 04:46 • 113983 просмотра
"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

11 марта, 05:39 • 101201 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

06:38 • 108296 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 7417 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

06:38 • 108296 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

06:00 • 112086 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 118090 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 139616 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 104208 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 111756 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 112937 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 118528 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 205779 просмотра
Актуальное
Манафорт стал фигурантом еще одного расследования в США

Манафорт стал фигурантом еще одного расследования в США

Киев  •  УНН

 • 18363 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Прокуроры с Манхэттена в США, расследующие бизнес-деятельность экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в Нью-Йорке, планируют допросить 10-20 его сотрудников и кредиторов, в том числе Стивена Кэлка, чей чикагский банк предоставил миллионы долларов в виде займов на семейное имущество Пола Манафорта. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Офис окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса-младшего уже вызвал кредиторов из-за документов, связанных с транзакциями П.Манафорта, и продолжает проводить допросы, по словам человека, знакомого с расследованием.

По словам другого человека, знакомого с этим расследованием, манхэттенский прокурор недавно сосредоточил внимание на банке С.Кэлка в рамках расследования в отношении того, мог ли П.Манафорт заниматься мошенничеством с ипотекой, мошенничеством с некоторыми услугами и банковским мошенничеством. Против П.Манафорта уже есть федеральный обвинительный акт в отношении отмывания денег и др.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд в США отправил Манафорта под домашний арест

Офис окружного прокурора хочет знать, насколько глубоко банк С.Кэлка был вовлечен в займы Федерального сберегательного банка, где он является главным исполнительным директором, для выгоды П.Манафорта, сообщил источник.

Следователи также хотят знать, использовал ли П.Манафорт деньги для целей, изложенных в кредитных документах, добавил он.

Эти два человека, как сообщается, связаны с кампанией Д.Трампа. С.Кэлк был экономическим советником кампании в августе 2016 года, в том же месяце П.Манафорт подал в отставку с поста главы предвыборного штаба Дональда Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп прокомментировал обвинения Манафорта

Отмечается, что банк С.Кэлка предоставил три займа, в результате чего П.Манафорт получил 16 миллионов долларов. Один был направлен в компанию, связанную с П.Манафортом, в конце 2016 года, а два других - П.Манафорту и его жене в начале 2017 года.

Отмечается, что в отношении П.Манафорта в Нью-Йорке есть еще одно расследование - генерального прокурора Нью-Йорка Эрика Шнайдермана, офис которого расследует возможное отмывание денег.

Человек, знакомый с этим вопросом, заявил, что еще никому не было предъявлено обвинений в расследовании прокурора С.Вэнса.

Это дело ведется отдельно от гораздо большего расследования специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в прошлогодние президентские выборы в США.

В прошлом месяце Р.Мюллер обвинил П.Манафорта и его коллегу в том, что он не сообщил о политической работе в Украине, отмывая миллионы долларов и скрывая оффшорные счета. Как П.Манафорт, так и его коллега Рик Гейтс использовали деньги для расточительного образа жизни в США, согласно обвинительному заключению, объявленному 30 октября. Оба мужчины признали себя невиновными.

Напомним, после побега В.Януковича П.Манафорт 19 раз посетил Украину.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы