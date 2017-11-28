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Манафорт став фігурантом ще одного розслідування в США

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Прокурори з Манхеттена в США, що розслідують бізнес-діяльність екс-голови передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта в Нью-Йорку, планують допитати 10-20 його співробітників і кредиторів, в тому числі Стівена Келка, чий чиказький банк надав мільйони доларів у вигляді позик на сімейне майно Пола Манафорта. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Офіс окружного прокурора Манхеттена Сайруса Венса-молодшого вже викликав кредиторів через документи, пов'язані з транзакціями П.Манафорта, і продовжує проводити допити, за словами людини, знайомого з розслідуванням.

За словами іншої людини, знайомої з цим розслідуванням, манхеттенський прокурор недавно зосередив увагу на банку С.Келка в рамках розслідування щодо того, чи міг П.Манафорт займатися шахрайством з іпотекою, шахрайством з деякими послугами та банківським шахрайством. Проти П.Манафорта вже є федеральний обвинувальний акт щодо відмивання грошей та іншому.

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Офіс окружного прокурора хоче знати, наскільки глибоко банк С.Келка був залучений в позики Федерального ощадного банку, де він є головним виконавчим директором, для вигоди П.Манафорта, повідомило джерело.

Слідчі також хочуть знати, чи використовував П.Манафорт гроші для цілей, вказаних у кредитних документах, додав він.

Ці дві людини, як повідомляється, пов'язані з кампанією Д.Трампа. С.Келк був економічним радником кампанії в серпні 2016 року, в тому ж місяці П.Манафорт подав у відставку з посади голови передвиборного штабу Дональда Трампа.

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Відзначається, що банк С.Келка надав три позики, в результаті чого П.Манафорт отримав 16 мільйонів доларів. Один був спрямований в компанію, пов'язану з П.Манафортом, в кінці 2016 року, а два інших - П.Манафорту і його дружині на початку 2017 року.

Відзначається, що щодо П.Манафорта в Нью-Йорку є ще одне розслідування - генерального прокурора Нью-Йорка Еріка Шнайдермана, офіс якого розслідує можливе відмивання грошей.

Людина, знайома з цим питанням, заявила, що ще нікому не було пред'явлено обвинувачень у розслідуванні прокурора С.Венса.

Ця справа ведеться окремо від набагато більшого розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує втручання Росії в торішні президентські вибори в США.

Минулого місяця Р.Мюллер звинуватив П.Манафорта і його колегу в тому, що він не повідомив про політичну роботу в Україні, відмиваючи мільйони доларів і приховуючи офшорні рахунки. Як П.Манафорт, так і його колега Рік Гейтс використовували гроші для марнотратного способу життя в США, згідно з обвинувальним висновком, оголошеному 30 жовтня. Обидва чоловіки визнали себе невинуватими.

Нагадаємо, після втечі В.Януковича П.Манафорт 19 разів відвідав Україну.

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