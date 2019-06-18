Манафорт переехал в тюрьму на Манхэттене

Утром в понедельник Манафорт был переведен в федеральной пенитенциарной системе в исправительный центр (Metropolitan Correctional Center) на Манхэттене после того, как заместитель генерального прокурора Джеффри Розен написал окружному прокурору Манхэттена о том, что с ним делать, пока федеральный заключенный ожидает судебного разбирательства в суде штата.

Переезд Манафорта в Нью-Йорк произошел из-за дела против него от окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса, которое было оглашено через несколько минут после того, как Манафорт был осужден федеральным судьей в марте в Вашингтоне, округ Колумбия, за преступления, раскрытые расследованием спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера. Прокуроры попросили перевести Манафорта на остров Райкерс, в то время как он столкнулся с обвинениями властями штата.

Он еще не предстал перед судьей в Манхэттене из-за обвинений властями штата. Манафорт может предстать перед судом в ближайшие дни.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Манафорт, приговоренный к 7,5 годов тюремного заключения, будет переведен в тюрьму на острове Райкерс.

8 марта суд американского города Александрия (штат Вирджиния) приговорил 70-летнего Манафорта к 47 месяцам заключения за нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов, а 13 марта суд в Вашингтоне приговорил его к 3,5 лет заключения за дачу ложных показаний и несоблюдение законов о лоббистской деятельности. Таким образом, в общей сложности ему предстоит провести в заключении 7,5 лет.

В апреле Манафорта отправили в тюрьму нестрогого режима.