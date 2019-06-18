Манафорт переехал в тюрьму на Манхэттене

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 38882 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 89520 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 133653 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 124984 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 70273 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 75377 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188595 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150746 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158956 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138745 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4м/с
52%
Популярные новости

"Кастинг путина": Стефанчук призвал Раду поддержать продление военного положения

15 апреля, 20:23 • 11334 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

01:06 • 8372 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 12941 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 11724 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 16062 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 133677 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 125005 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 93773 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 105220 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 135075 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 11324 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 13731 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 16200 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 19062 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 20754 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Манафорт переехал в тюрьму на Манхэттене

Киев • УНН

 • 10708 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Бывшего руководителя кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта хотели отправить отбывать наказание в тюрьму на остров Райкерс, но, возможно, он вообще туда не отправится после того, как новый заместитель генерального прокурора при администрации Трампа направил запрос от адвокатов Манафорта относительно его содержания в федеральной тюрьме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Манафорт переехал в тюрьму на Манхэттене

Утром в понедельник Манафорт был переведен в федеральной пенитенциарной системе в исправительный центр (Metropolitan Correctional Center) на Манхэттене после того, как заместитель генерального прокурора Джеффри Розен написал окружному прокурору Манхэттена о том, что с ним делать, пока федеральный заключенный ожидает судебного разбирательства в суде штата.

Переезд Манафорта в Нью-Йорк произошел из-за дела против него от окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса, которое было оглашено через несколько минут после того, как Манафорт был осужден федеральным судьей в марте в Вашингтоне, округ Колумбия, за преступления, раскрытые расследованием спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера. Прокуроры попросили перевести Манафорта на остров Райкерс, в то время как он столкнулся с обвинениями властями штата.

Он еще не предстал перед судьей в Манхэттене из-за обвинений властями штата. Манафорт может предстать перед судом в ближайшие дни.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Манафорт, приговоренный к 7,5 годов тюремного заключения, будет переведен в тюрьму на острове Райкерс.

8 марта суд американского города Александрия (штат Вирджиния) приговорил 70-летнего Манафорта к 47 месяцам заключения за нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов, а 13 марта суд в Вашингтоне приговорил его к 3,5 лет заключения за дачу ложных показаний и несоблюдение законов о лоббистской деятельности. Таким образом, в общей сложности ему предстоит провести в заключении 7,5 лет.

В апреле Манафорта отправили в тюрьму нестрогого режима.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.83
Bitcoin
$83,366.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,307.09
Ethereum
$1,571.74