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Манафорта могут перевести в тюрьму в Нью-Йорке - СМИ

Манафорта могут перевести в тюрьму в Нью-Йорке - СМИ

Киев  •  УНН

 • 8017 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, приговоренный к 7,5 годов тюремного заключения, будет переведен в тюрьму в Нью-Йорке. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Согласно их данным, ожидается, что Манафорт “будет в течение ближайших нескольких недель переведен в тюремный комплекс (на острове) Райкерс-Айленд в Нью-Йорке”. Это, по информации газеты, будет необходимо для того, чтобы бывший руководитель предвыборного штаба Трампа мог дать показания по новым обвинениям, выдвинутым в отношении него прокуратурой Нью-Йорка.

Манафорту инкриминируются махинации на рынке ипотеки жилья. По мнению The New York Times, сторона обвинения намерена добиться признания его виновным на тот случай, если Трамп примет решение о помиловании Манафорта по вынесенному ему ранее приговору. На данный момент бывший глава предвыборного штаба президента отбывает срок в федеральной тюрьме Канаан в штате Пенсильвания.

8 марта суд американского города Александрия (штат Вирджиния) приговорил 70-летнего Манафорта к 47 месяцам заключения за нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов, а 13 марта суд в Вашингтоне приговорил его к 3,5 лет заключения за дачу ложных показаний и несоблюдение законов о лоббистской деятельности. Таким образом, в общей сложности ему предстоит провести в заключении 7,5 лет.

Напоминаем, в апреле Манафорта отправили в тюрьму нестрогого режима.

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