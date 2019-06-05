Манафорта можуть перевести у в'язницю в Нью-Йорку - ЗМІ

Згідно з їхніми даними, очікується, що Манафорт “буде протягом найближчих декількох тижнів переведений в тюремний комплекс (на острові) Райкерс-Айленд в Нью-Йорку”. Це, за інформацією газети, буде необхідно для того, щоб колишній керівник передвиборного штабу Трампа міг дати свідчення за новими звинуваченнями, висунутими проти нього прокуратурою Нью-Йорка.

Манафорту інкримінуються махінації на ринку іпотеки житла. На думку The New York Times, сторона звинувачення має намір домогтися визнання його винним на той випадок, якщо Трамп прийме рішення про помилування Манафорта щодо винесеного йому раніше вироку. На даний момент колишній глава передвиборного штабу президента відбуває термін у федеральній в’язниці Канаан в штаті Пенсільванія.

8 березня суд американського міста Олександрія (штат Вірджинія) засудив 70-річного Манафорта до 47 місяців ув’язнення за порушення податкового та банківського законодавства і приховування зарубіжних банківських рахунків, а 13 березня суд у Вашингтоні засудив його до 3,5 років ув’язнення за дачу неправдивих свідчень і недотримання законів про лобістську діяльність. Таким чином, в цілому він має провести в ув’язненні 7,5 років.

Нагадуємо, у квітні Манафорта відправили у в’язницю несуворого режиму.