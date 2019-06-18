Манафорт переїхав до в'язниці на Манхеттені

КИЇВ. 18 червня. УНН. Колишнього керівника кампанії президента США Дональда Трампа Пола Манафорта хотіли відправити відбувати покарання у в'язницю на острів Райкерс, але, можливо, він взагалі туди не відправиться після того, як новий заступник генерального прокурора при адміністрації Трампа направив запит від адвокатів Манафорта щодо його утримання в федеральній в'язниці. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.