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Манафорт переїхав до в'язниці на Манхеттені

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Колишнього керівника кампанії президента США Дональда Трампа Пола Манафорта хотіли відправити відбувати покарання у в'язницю на острів Райкерс, але, можливо, він взагалі туди не відправиться після того, як новий заступник генерального прокурора при адміністрації Трампа направив запит від адвокатів Манафорта щодо його утримання в федеральній в'язниці. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.

Манафорт переїхав до в'язниці на Манхеттені

Вранці в понеділок Манафорт був переведений у федеральній пенітенціарній системі у виправний центр (Metropolitan Correctional Center) на Манхеттені після того, як заступник генерального прокурора Джеффрі Розен написав окружному прокурору Манхеттена про те, що з ним робити, поки федеральний ув'язнений чекає судового розгляду в суді штату.

Переїзд Манафорта в Нью-Йорк стався через справу проти нього від окружного прокурора Манхеттена Сайруса Венса, яка була оголошена через кілька хвилин після того, як Манафорт був засуджений федеральним суддею у березні в Вашингтоні, округ Колумбія, за злочини, розкриті розслідуванням спецпрокурора США у "російській справі" Роберта Мюллера. Прокурори попросили перевести Манафорта на острів Райкерс, у той час як він зіткнувся із обвинуваченнями від влади штату.

Він ще не постав перед суддею у Манхеттені через обвинувачення від влади штату. Манафорт може постати перед судом в найближчі дні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Манафорт, засуджений до 7,5 років тюремного ув'язнення, буде переведений до в'язниці на острові Райкерс.

8 березня суд американського міста Александрія (штат Вірджинія) засудив 70-річного Манафорта до 47 місяців ув'язнення за порушення податкового та банківського законодавства і приховування закордонних банківських рахунків, а 13 березня суд у Вашингтоні засудив його до 3,5 років ув'язнення за дачу неправдивих свідчень і недотримання законів про лобістську діяльність. Таким чином, у цілому він має провести в ув'язненні 7,5 років.

У квітні Манафорта відправили в тюрму несуворого режиму.

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