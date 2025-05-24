"Мама, я жив": Омбудсмен поделился трогательными кадрами первого звонка освобожденного защитника родным

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец поделился в соцсетях видео первого звонка освобожденного защитника родным после плена, пишет УНН.

Детали

"Когда ноги касаются родной земли, а в трубке - голос мамы. Это не просто миг - это целая вечность, вложенная в слова: "Мама, я жив". Военный Дмитрий был в плену больше года, его дома ждет маленький сын. Поздравляем дома Героя!" - подписал видео Омбудсмен.

На видео украинский защитник говорит во время звонка: "Мама, я жив! Скоро буду дома".

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о втором этапе большого обмена с рф в формате "1000 на 1000" 24 мая - удалось вернуть еще 307 украинских защитников, в общей сложности 697 человек за два дня, 25 мая ожидается продолжение.

Все 307 освобожденных 24 мая в рамках второго дня большого обмена защитники - мужчины, представители рядового и сержантского состава, среди них 27 защитников Мариуполя, сообщили в Коордштабе по вопросам обращения с военнопленными в субботу. По данным Уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, самому молодому освобожденному - 25 лет, самому старшему - 61 год.

"Некоторые наши люди были в плену с 2022 года, продолжаем работать над следующим возвращением", - отметил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в соцсетях. И добавил: "Среди возвращенных домой - дронщики СБС".

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, среди освобожденных сегодня 21 военнослужащий из системы МВД: 9 гвардейцев и 12 пограничников. Большинство попали в плен на Донецком направлении.

"Это чувственные и эмоциональные мгновения - когда нашим защитникам приходит осознание, что они снова на родной земле, когда они слышат голос родных, которым говорят: "я дома", - отметил министр в соцсетях, поделившись фотографиями с освобожденными воинами.