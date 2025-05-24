"Мама, я живий": Омбудсмен поділився зворушливим кадрами першого дзвінка звільненого оборонця рідним
Київ • УНН
Військовий Дмитро, який понад рік перебував у полоні, нарешті повернувся додому. Омбудсмен поділився зворушливим відео першого дзвінка героя рідним.
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець поділився у соцмережах відео першого дзвінка звільненого захисника рідним після полону, пише УНН.
Деталі
"Коли ноги торкаються рідної землі, а в слухавці - голос мами. Це не просто мить - це ціла вічність, вкладена в слова: "Мама, я живий". Військовий Дмитро був у полоні більше року, його вдома чекає маленький син. Вітаємо вдома Героя!" - підписав відео Омбудсмен.
На відео український захисник каже під час дзвінка: "Мамо, я живий! Скоро буду вдома".
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський повідомив про другий етап великого обміну з рф у форматі "1000 на 1000" 24 травня - вдалося повернути ще 307 українських захисників, загалом 697 людей за два дні, 25 травня очікується продовження.
Усі 307 визволених 24 травня у межах другого дня великого обміну захисники - чоловіки, представники рядового та сержантського складу, серед них 27 захисників Маріуполя, повідомили в Коордштабі з питань поводження з військовополоненими у суботу. За даними Уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця, наймолодшому звільненому - 25 років, найстаршому - 61 рік.
"Деякі наші люди були в полоні з 2022 року, продовжуємо працювати над наступним поверненням", - зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у соцмережах. І додав: "Серед повернутих додому - дронщики СБС".
Як повідомив голова МВС Ігор Клименко, серед звільнених сьогодні 21 військовослужбовець із системи МВС: 9 гвардійців та 12 прикордонників. Більшість потрапили в полон на Донецькому напрямку.
"Це чуттєві та емоційні миті - коли нашим захисникам приходить усвідомлення, що вони знову на рідній землі, коли вони чують голос рідних, яким говорять: "я вдома", - зазначив міністр у соцмережах, поділившись світлинами з визволеними воїнами.