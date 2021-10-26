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Малюска "спрогнозировал" реакцию РФ на решение по "скифскому золоту": могут неудачно обжаловать или разбомбить Воронеж

Киев • УНН

 • 19305 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Очередная жалоба, которая, вероятно, будет подана со стороны России по решению Апелляционного суда Амстердама по делу о "скифском золоте", будет проиграна. Такие прогнозы сделал у себя в Facebook министр юстиции Украины Денис Малюска, пишет УНН.

Малюска "спрогнозировал" реакцию РФ на решение по "скифскому золоту": могут неудачно обжаловать или разбомбить Воронеж

Цитата

"Учитывая хорошие новости из Амстердама с нетерпением ждал реакции агрессора... по состоянию на сейчас скучное - "Кремль отказывается комментировать", не удивительно, очевидно у них только три варианта:

1) разбомбить Воронеж
2) подать (и проиграть) очередную жалобу
3) сбить еще один Боинг

Надеюсь, выберут не последний вариант”, — написал министр.

Подробности

Малюска также рассказал о ряде юридических деталей по делу.

По его словам, между Музеем Алларда Пирсона и рядом музеев, расположенных на территории АРК, были заключены договоры на экспонирование на выставке государственной части Музейного фонда Украины (так называемого "скифского золота").

В связи с временной оккупацией Крыма и претензиями со стороны Крымских музеев руководство Музея Алларда Пирсона отказалось возвращать Украине экспонаты выставки, вывезенные из Украины на основании вышеупомянутых договоров, до момента вынесения компетентным судом соответствующего решения.

Юридически, по словам министра, страна-агрессор действует через отдельных юридических лиц: "Центральный музей Тавриды"; "Бахчисарайский историко-культурный заповедник"; "Керченский историко-культурный заповедник", Национальный заповедник "Херсонес Таврический" интересы которых представляют иностранные юридические советники.

В судебном процессе в Нидерландах с 2016 года по ходатайству Украины на музейные экспонаты был наложен арест.

Уже 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама объявил решение о возвращении коллекции в Киев, а в августе 2017 года "музеи" подали апелляционную жалобу.

По их мнению, в частности, согласно положениям договоров, Музей Алларда Пирсона взял на себя обязательство вернуть коллекцию Музеям, а "смена политического курса" не имеет значения для спора.

Кроме того, они утверждали, что государство Украина не является владельцем трех из четырех музеев, которые являются участниками производства.

Украинская позиция основывалась на положениях Конвенции ЮНЕСКО и национального законодательства о музеях и музейном деле и регулировании права собственности (и оперативного управления), а также приказе Минкульта, которым последний передал ценности на постоянное хранение Национальному музею истории Украины.

16 июля 2019 года Апелляционный суд Амстердама постановил постановление, признавшее, что положения Конвенции ЮНЕСКО не подлежат применению. Для решения вопроса о том, куда должна вернуться коллекция, должно примениться украинское право.

“Еще где-то год (с 2019 по 2020) мы пытались отвести судью Оранье (это отдельная веселая и долгая история), что, наконец, удалось. Несколько других процедурных войн (вуаля) есть решение апелляции в пользу Украины. Знали бы скифы, что творится вокруг их золота, в курганах бы переворачивались”, — добавил министр.

Контекст

Сегодня апелляционный суд в Амстердаме после 7 лет рассмотрения дела в судебных инстанциях принял решение о "скифском золоте" в пользу Украины.

В то же время, согласно решению, стороны все еще могут подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов.

Добавим

Скифское золото - коллекция из более 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", которая проходила с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Неопределенная ситуация с ней возникла после оккупации Москвой украинского Крыма в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, увезенные с полуострова, заявили музеи оккупированного Крыма и Украины. В связи с этим Университет Амстердама, занимающийся работой Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей к достижению договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

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