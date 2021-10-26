Малюська "спрогнозував" реакцію РФ на рішення щодо "скіфського золота": можуть невдало оскаржити або розбомбити Воронеж

$41.170.09
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 2370 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 60448 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 112327 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 97301 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 106402 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 81419 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 71479 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 155757 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86697 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 254415 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 30981 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 27731 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 26163 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 32097 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 14141 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 120578 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 155789 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 254443 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 426193 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 415345 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 24955 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 30768 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 31415 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 32793 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 82697 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Малюська "спрогнозував" реакцію РФ на рішення щодо "скіфського золота": можуть невдало оскаржити або розбомбити Воронеж

Київ • УНН

 • 19305 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Чергова скарга, яка, ймовірно, буде подана з боку Росії щодо рішення Апелляційного суду Амстердама у справі про “скіфське золото”, буде програна. Такі прогнози зробив у себе в Facebook міністр юстиції України Денис Малюська, пише УНН.

Малюська "спрогнозував" реакцію РФ на рішення щодо "скіфського золота": можуть невдало оскаржити або розбомбити Воронеж

Цитата

“З огляду на гарні новини з Амстердаму з нетерпінням чекав на реакцію агресора... станом на зараз нудне — „Кремль відмовляється коментувати“, не дивно, вочевидячки у них лише три варіанти:

1) розбомбити Воронеж
2) подати (і програти) чергову скаргу
3) збити ще один Боінг

Сподіваюсь оберуть не останній варіант”, — написав міністр.

Деталі

Малюська також розповів про низку юридичних деталей щодо справи.

Так, з його слів, між Музеєм Алларда Пірсона та рядом музеїв, розташованих на території АРК, були укладені договори на експонування на виставці державної частини Музейного фонду України (так званого “скіфського золота”).

У зв’язку з тимчасовою окупацією Криму та претензіями з боку Кримських музеїв керівництво Музею Алларда Пірсона відмовилось повертати Україні експонати виставки, які були вивезені з України на підставі вищезазначених договорів, до моменту винесення компетентним судом відповідного рішення.

Юридично, зі слів міністра, країна-агресор діє через окремих юридичних осіб: “Центральний музей Тавріди”; “Бахчисарайський історико-культурний заповідник”; "Керченський історико-культурний заповідник“,Національний заповідник “Херсонес Таврійський” інтереси яких представляють іноземні юридичні радники.

У судовому процесі в Нідерландах з 2016 року за клопотанням України на музейні експонати було накладено арешт.

Вже 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама оголосив рішення про повернення колекції до Києва, а у серпні 2017 року “музеї” подали апеляційну скаргу.

На їхню думку, зокрема, згідно положень договорів Музей Алларда Пірсона взяв на себе зобов’язання повернути колекцію Музеям, а “зміна політичного курсу” не має значення для спору.

Крім того вони стверджували, що держава Україна не є власником трьох з чотирьох музеїв, що є учасниками провадження.
Українська позиція грунтувалась на положеннях Конвенції ЮНЕСКО та національного законодавства про музеї і музейну справу та регулювання права власності (і оперативного управління), а також на наказі Мінкульту, яким останній передав цінності на постійне зберігання Національному музею історії України.

16 липня 2019 року Апеляційний суд Амстердаму постановив ухвалу, якою визнав, що положення Конвенції ЮНЕСКО не підлягають застосуванню. Натомість для вирішення питання про те, куди має повернутися колекція, має застосуватися українське право.

“Ще десь рік (з 2019 по 2020) ми намагалися відвести суддю Ораньє (це окрема весела і довга історія), що нарешті вдалося. Трохи інших процедурних воєн і (вуаля) є рішення апеляції на користь України. Знали б скіфи що коїться навколо їх золота, у курганах би попереверталися б”, — додав міністр.

Контекст

Сьогодні апеляційний суд в Амстердамі після 7 років розгляду справи в судових інстанціях прийняв рішення про “скіфське золото” на користь України.

Водночас, згідно з рішенням, сторони все ще можуть подати апеляцію до Верховного суду Нідерландів.

Додамо

Скіфське золото — колекція з понад 2 тис. предметів, які використовувалися для оформлення виставки “Крим: золото та секрети Чорного моря”, що проходила з лютого до серпня 2014 року в Музеї Аллард Пірсона в Амстердамі.

Невизначена ситуація з нею виникла після окупації Москвою українського Криму у березні 2014 року. Свої права на експонати, вивезені з півострова, заявили музеї окупованого Криму та України. У зв’язку з цим Університет Амстердама, який займається роботою Музею Аллард Пірсона, призупинив процедуру передачі цінностей до досягнення домовленості між сторонами або вирішення питання в юридичному порядку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.93
Bitcoin
$82,157.60
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,139.11
Ethereum
$1,617.07