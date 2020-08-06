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4 марта, 13:25 • 105835 просмотра

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Малюська рассказал, когда и почему закроют платные камеры в СИЗО

Малюська рассказал, когда и почему закроют платные камеры в СИЗО

Киев  •  УНН

 • 16830 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Проект с введением платных камер в СИЗО будет закрыт тогда, когда с вырученных средств будут созданы одинаковые условия и ремонты в обычных камерах. Об этом рассказал в эфире канала 112 министр юстиции Украины Денис Малюська, передает УНН.

"Бесплатное содержание, предвиденное законодательством, это 2,5 кв.м. на человека, питание и условия в обычных камерах. Так же как и во всех параллельных системах, где обеспечение предоставляется государством, в том числе в системе здравоохранения или коммунального транспорта. То, что избыток - за это нужно доплатить. Такая система будет функционировать ровно до тех пор пока мы не приведем в порядок все следственные изоляторы. Как только у нас будет ремонт и примерно одинаковые условия для всех, тогда этот проект закроем и у нас платных камер не будет", - сказал Малюська.

По его словам, наибольшим спросом платные камеры в СИЗО пользуются в Киеве.

"Покупают разные люди. Ни об одном чиновнике, который бы купил себе камеру, пока не слышал", - добавил Малюська.

Напомним, от экспериментального проекта с платными камерами в СИЗО по Украине уже заработали почти 379 тысяч гривен, лидером остается Киевский СИЗО.

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