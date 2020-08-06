Малюська розповів, коли і чому закриють платні камери у СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Проект із запровадженням платних камер у СІЗО буде закритий тоді, коли з виручених коштів будуть створені однакові умови та ремонти у звичайних камерах. Про це розповів в ефірі каналу 112 міністр юстиції України Денис Малюська, передає УНН.
“Безкоштовне утримання, передбачене законодавством, це 2,5 кв.м. на особу, харчування і умови в звичайних камерах. Так само як і у всіх паралельних системах, де забезпечення надається державою, в тому числі в системі охорони здоров’я чи комунального транспорту. Те, що надлишок – за це потрібно доплатити. Така система буде функціонувати рівно до того часу доки ми не доведемо до ладу усі слідчі ізолятори. Як тільки у нас буде ремонт і приблизно однакові умови для усіх, тоді цей проект закриємо і у нас платних камер не буде”, - сказав Малюська.
За його словами, найбільшим попитом платні камери у СІЗО користуються у Києві.
“Купують різні люди. Про жодного чиновника, який би купив собі камеру, поки що не чув”, - додав Малюська.
Нагадаємо, від експериментального проекту з платними камерами у СІЗО по Україні вже заробили майже 379 тисяч гривень, лідером залишається Київський СІЗО.