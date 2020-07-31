Мін’юст заробив на платних камерах у СІЗО вже близько 379 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Від експериментального проекту з платними камерами у СІЗО по Україні вже заробили майже 379 тисяч гривень: лідером залишається Київський СІЗО. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мін’юсту.
"Експериментальний проект щодо запровадження платних камер у СІЗО успішно працює. Станом на 29 липня ми вже отримали майже 379 тисяч грн за користування такими камерами. Найуспішнішим залишається Київський слідчий ізолятор, який заробив 284 тисячі грн", - йдеться у повідомленні.
У Мін’юсті нагадали, що у Київському СІЗО за отримані від експерименту кошти вже відремонтовано три безкоштовні камери.
Як повідомлялося в УНН раніше, Міністерство юстиції України запровадило нову послугу - можна сплатити наперед за користування платними камерами у СІЗО.