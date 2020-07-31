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19 березня, 18:42 • 46896 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100669 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101417 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117064 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123546 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120321 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

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Мін’юст заробив на платних камерах у СІЗО вже близько 379 тис. гривень

Мін’юст заробив на платних камерах у СІЗО вже близько 379 тис. гривень

Київ • УНН

 • 19193 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Від експериментального проекту з платними камерами у СІЗО по Україні вже заробили майже 379 тисяч гривень: лідером залишається Київський СІЗО. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мін’юсту.

"Експериментальний проект щодо запровадження платних камер у СІЗО успішно працює. Станом на 29 липня ми вже отримали майже 379 тисяч грн за користування такими камерами. Найуспішнішим залишається Київський слідчий ізолятор, який заробив 284 тисячі грн", - йдеться у повідомленні.

У Мін’юсті нагадали, що у Київському СІЗО за отримані від експерименту кошти вже відремонтовано три безкоштовні камери.

Як повідомлялося в УНН раніше, Міністерство юстиції України запровадило нову послугу - можна сплатити наперед за користування платними камерами у СІЗО.

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