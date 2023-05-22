Маляр о Бахмуте: ВСУ контролируют выход в город, идет борьба за фланги
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Украинские военные контролируют вход в Бахмут. Сейчас идет борьба за фланги. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр журналистам во время конференции "U4J: Respect. Support. Justice" ("U4J: Уважение. Помощь. Справедливость"), передает УНН.
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«По состоянию на сейчас там продолжаются бои. Нашими частями контролируется часть района… Там есть промышленные, инфраструктурные объекты и частный сектор. По сути, мы там контролируем вход в город. Враг в течение суток осуществляет зачистку – в тех районах Бахмута, которые они контролируют. Идет борьба за фланги, ведь наше продвижение по флангам – по северу, и по югу в окрестностях Бахмута – дало определенные преимущества, ведь мы там заняли господствующие высоты. Таким образом наши вооруженные силы очень осложнили неприятелю его пребывание в Бахмуте – неприятель пытается сейчас отвоевать эти господствующие высоты и занять исходные для себя высоты. Пока что врагу это не удается. Но они устроили празднование. У нас есть информация, что они там концерт делали, что-то пели», — сказала Маляр.
Она предположила, что враг, возможно, празднует «победу» в Бахмуте для создания своей информационной картинки.
«Многоэтажки действительно разрушены и город превращен фактически в пепел, но часть зданий сохранена и враг часть зданий занимает для своих позиций. На сегодня часть из этих позиций нам удается обстреливать и усложнять ситуацию врагу. По состоянию на сейчас враг подтягивает дополнительные силы, пытается укрепиться. Там четыре направления наступления и на всех направлениях враг увеличивает свой контингент и часть контингента они перебрасывают именно на эти фланги, пытаясь вернуть себе господствующие высоты, занять более выгодные позиции», - рассказала Маляр.
Дополнение
Маляр ранее сообщала, что на Бахмутском направлении со вчерашнего дня ситуация существенно не изменилась - украинские войска в Бахмуте контролируют определенные объекты и частный сектор в районе "Самолет", а враг осуществляет зачистку в районах города, взятых им под контроль.