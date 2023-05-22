Маляр про Бахмут: ЗСУ контролюють вихід у місто, йде боротьба за фланги

Цитата

«Станом на зараз там тривають бої. Нашими частинами контролюється частина району… Там є промислові, інфраструктурні об'єкти й приватний сектор. По суті, ми там контролюємо вхід в місто. Ворог протягом доби здійснює зачистку – в тих районах Бахмута, які вони контролюють. Іде боротьба за фланги, адже наше просування по флангах – по півночі, і по півдню на околицях Бахмуту – дало певні переваги, адже ми там зайняли панівні висоти. Таким чином наші збройні сили дуже ускладнили ворогові його перебування у Бахмуті – ворог намагається зараз відвоювати ці панівні висоти і зайняти вихідні для себе висоти. Поки що ворогу це не вдається. Але вони влаштували святкування. У нас є інформація, що вони там концерт робили, щось співали», - сказала Маляр.

Вона припустила, що ворог, можливо, святкує «перемогу» в Бахмуті для створення своєї інформаційної картинки.

«Багатоповерхівки дійсно зруйновані і місто перетворене фактично на попіл, але частина будівель збережена і ворог частину будівель займає для своїх позицій. На сьогодні частину з цих позицій нам вдається обстрілювати і ускладнювати ситуацію ворогу. Станом на зараз ворог підтягує додаткові сили, намагається укріпитися. Там чотири напрямки наступу і на всіх напрямках ворог збільшує свій контингент і частину контингенту вони перекидають саме на оці фланги, намагаючись повернути собі панівні висоти, зайняти більш вигідні позиці», - розповіла Маляр.

Доповнення

Маляр раніше повідомляла, що на Бахмутському напрямку з учорашнього дня ситуація суттєво не змінилася - українські війська у Бахмуті контролюють певні об'єкти та приватний сектор в районі "Літак", а ворог здійснює зачистку у районах міста, взятих ним під контроль.