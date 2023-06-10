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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Маляр поделилась фото рабочего процесса: "Читаем свежие сводки с поля боя. Настроение хорошее"

Киев • УНН

 • 327834 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram поделилась фотографией рабочего процесса, где она  вместе с заместителем комбрига 35 бригады морской пехоты, улыбаясь читают "свежие сводки с поля боя", передает УНН.

Маляр поделилась фото рабочего процесса: "Читаем свежие сводки с поля боя. Настроение хорошее"

Цитата

"Читаем самые свежие сводки с поля боя. Настроение хорошее. Все будет Украина", - написала в Telegram Маляр.

"С Сергеем Олейником, заместителем комбрига славной 35 бригады морской пехоты, которая сейчас героически воюет на востоке", - прокомментировала фотографию она. 

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, российская пропаганда раскручивает тему наступления ВСУ и массово производит "информационные уничтожения" украинских войск для попытки деморализации населения Украины и воинов Сил обороны. Также враг пытается оказать поддержку собственным солдатам.

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