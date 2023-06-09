Сили оборони ведуть активні бойові дії на декількох ділянках Бахмутського напрямку - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. На Бахмутському напрямку російським військам не вдаються спроби атакувати, попри стягування резервів. Сили оборони України ведуть тут активні бойові дії, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.
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"На Бахмутському напрямку ворог стягує резерви і намагається утримати займані позиції. Робить спроби атакувати, але не вдається. Зараз наші оборонці ведуть активні бойові дії на декількох ділянках Бахмутського напрямку", - повідомила Маляр у Telegram.
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Заступниця міністра оборони при цьому вказала, що на всіх ділянках фронту ситуація напружена, і Схід - епіцентр.
"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. На всіх напрямках ворог завдає авіаційні удари та здійснює артилерійські і мінометні обстріли. Втім, ворогу не вдається досягти своїх цілей. Наші оборонці відбивають атаки", - сказала вона.
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На Запорізькому напрямку, за словами Маляр, на 9 червня тривають позиційні бої, при цьому російські війська ведуть оборонні дії.
8 червня Маляр повідомляла, що на Запорізькому напрямку в районі Оріхова ворог в активній обороні. І що тривають бої за Велику Новосілку.