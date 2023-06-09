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Сили оборони ведуть активні бойові дії на декількох ділянках Бахмутського напрямку - Міноборони

Київ • УНН

 • 355540 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. На Бахмутському напрямку російським військам не вдаються спроби атакувати, попри стягування резервів. Сили оборони України ведуть тут активні бойові дії, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.

Сили оборони ведуть активні бойові дії на декількох ділянках Бахмутського напрямку - Міноборони

Цитата

"На Бахмутському напрямку ворог стягує резерви і намагається утримати займані позиції. Робить спроби атакувати, але не вдається. Зараз наші оборонці ведуть активні бойові дії на декількох ділянках Бахмутського напрямку", - повідомила Маляр у Telegram.

Деталі

Заступниця міністра оборони при цьому вказала, що на всіх ділянках фронту ситуація напружена, і Схід - епіцентр.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. На всіх напрямках ворог завдає авіаційні удари та здійснює артилерійські і мінометні обстріли. Втім, ворогу не вдається досягти своїх цілей. Наші оборонці відбивають атаки", - сказала вона.

Доповнення

На Запорізькому напрямку, за словами Маляр, на 9 червня тривають позиційні бої, при цьому російські війська ведуть оборонні дії.

8 червня Маляр повідомляла, що на Запорізькому напрямку в районі Оріхова ворог в активній обороні. І що тривають бої за Велику Новосілку.

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