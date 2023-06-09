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Силы обороны ведут активные боевые действия на нескольких участках Бахмутского направления - Минобороны

Киев • УНН

 • 355540 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. На Бахмутском направлении российским войскам не удаются попытки атаковать, несмотря на стягивание резервов. Силы обороны Украины ведут здесь активные боевые действия, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.

Силы обороны ведут активные боевые действия на нескольких участках Бахмутского направления - Минобороны

Цитата

"На Бахмутском направлении враг стягивает резервы и пытается удержать занимаемые позиции. Делает попытки атаковать, но не удается. Сейчас наши защитники ведут активные боевые действия на нескольких участках Бахмутского направления", - сообщила Маляр в Telegram.

Детали

Замминистра обороны при этом указала, что на всех участках фронта ситуация напряженная, и Восток - эпицентр.

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьиинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. На всех направлениях враг наносит авиационные удары и осуществляет артиллерийские и минометные обстрелы. Впрочем, врагу не удается достичь своих целей. Наши защитники отражают атаки", - сказала она.

Дополнение

На Запорожском направлении, по словам Маляр, на 9 июня продолжаются позиционные бои, при этом российские войска ведут оборонительные действия.

8 июня Маляр сообщала, что на Запорожском направлении в районе Орехова враг в активной обороне. И что продолжаются бои за Великую Новоселку.

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