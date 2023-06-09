Силы обороны ведут активные боевые действия на нескольких участках Бахмутского направления - Минобороны

Цитата

"На Бахмутском направлении враг стягивает резервы и пытается удержать занимаемые позиции. Делает попытки атаковать, но не удается. Сейчас наши защитники ведут активные боевые действия на нескольких участках Бахмутского направления", - сообщила Маляр в Telegram.

Детали

Замминистра обороны при этом указала, что на всех участках фронта ситуация напряженная, и Восток - эпицентр.

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьиинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. На всех направлениях враг наносит авиационные удары и осуществляет артиллерийские и минометные обстрелы. Впрочем, врагу не удается достичь своих целей. Наши защитники отражают атаки", - сказала она.

Дополнение

На Запорожском направлении, по словам Маляр, на 9 июня продолжаются позиционные бои, при этом российские войска ведут оборонительные действия.

8 июня Маляр сообщала, что на Запорожском направлении в районе Орехова враг в активной обороне. И что продолжаются бои за Великую Новоселку.