Маляр поділилась фото робочого процесу: "Читаємо найсвіжіші зведення з поля бою. Настрій гарний"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram поділилась світлиною робочого процессу, де вона разом із заступником комбрига 35 бригади морської піхоти, усміхаючись читають "найсвіжіші зведення з поля бою", передає УНН.
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"Читаємо найсвіжіші зведення з поля бою. Настрій гарний. Все буде Україна", - написала в Telegram Маляр.
"З Сергієм Олійником, заступником комбрига славетної 35 бригади морської піхоти, яка зараз героїчно воює на сході", - прокоментувала світлину вона.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, російська пропаганда розкручує тему наступу ЗСУ та масово виробляє "інформаційні знищення" українських військ для спроби деморалізації населення України та воїнів Сил оборони. Також ворог намагається надати підтримку власним солдатам.
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