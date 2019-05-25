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Мальта спасла более 200 мигрантов в Средиземном море

Мальта спасла более 200 мигрантов в Средиземном море

Киев  •  УНН

 • 9251 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Патрульный катер вооруженных сил Мальты подобрал более 200 мигрантов из двух шлюпок в Средиземном море и в субботу доставил их на Мальту, сообщили власти страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По предварительным данным, по крайней мере одна беременная женщина и несколько детей были среди 216 спасенных мигрантов. Их национальность не названа.

По данным властей, патрульную лодку отправили к тонущей шлюпке к югу от Мальты в пятницу. После подбора мигрантов патрульную лодку отправили к второй шлюпке, с которой также забрали мигрантов.

Вооруженные силы страны заявили, что на фоне хороших погодных условий количество отправленных из Ливии, Туниса и Алжира мигрантов за последние два дня возросло, в результате чего 12 лодок с мигрантами прибыли на Сицилию, в Сардинию и Лампедузу.

Ливийская береговая охрана заявила в пятницу, что спасла 290 мигрантов с надувных плотов возле столицы Триполи.

Напомним, у берегов Туниса затонула лодка с мигрантами.

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