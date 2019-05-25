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Мальта врятувала понад 200 мігрантів у Середземному морі

Мальта врятувала понад 200 мігрантів у Середземному морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Патрульний катер збройних сил Мальти підібрав понад 200 мігрантів з двох шлюпок в Середземному морі і в суботу доставив їх на Мальту, повідомила влада країни, передає УНН з посиланням на Reuters.

За попередніми даними, принаймні одна вагітна жінка та декілька дітей були серед 216 врятованих мігрантів. Їх національність не названа.

За даними влади, патрульний човен відправили до потопаючої шлюпки на південь від Мальти у п'ятницю. Після підбору мігрантів патрульний човен відправили до другої шлюпки, з якої також забрали мігрантів.

Збройні сили країни заявили, що на тлі хороших погодних умов кількість відправлених з Лівії, Тунісу та Алжиру мігрантів за останні два дні зросла, у результаті чого 12 човнів з мігрантами прибули до Сицилії, Сардинії та Лампедузи.

Лівійська берегова охорона заявила в п'ятницю, що врятувала 290 мігрантів з надувних плотів біля столиці Тріполі.

Нагадаємо, біля берегів Тунісу затонув човен з мігрантами.

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