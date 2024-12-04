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Мальта аннулировала визу спикера МИД рф захаровой, выданную для участия во встрече ОБСЕ

Мальта аннулировала визу спикера МИД рф захаровой, выданную для участия во встрече ОБСЕ

Киев  •  УНН

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Мальта аннулировала визу марии захаровой для участия в министерской встрече ОБСЕ 5-6 декабря. МИД рф назвал это беспрецедентным случаем и пообещал уделить этому «особое внимание».

Пресс-атташе Министерства иностранных дел рф марии захаровой аннулировали визу для участия в министерской встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Мальте 5-6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба МИД россии, пишет УНН.

Беспрецедентным случаем стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной Мальтийским председательством визы официальному представителю МИД россии марии захаровой с формулировкой "в силу обстоятельств, не зависящих от них,

- говорится в сообщении.

Детали

Ведомство пообещало, что решению отменить визу захаровой будет уделено "особое внимание" во время встречи. Кроме того, министерство обвинило "ряд западных стран" в том, что они используют площадку ОБСЕ "в собственных интересах".

Напомним

В прошлом году министр иностранных дел рф лавров прибыл в Северную Македонию на встречу ОБСЕ через Грецию после того, как Болгария закрыла воздушное пространство для его самолета, из-за того что на борту находилась пресс-секретарь россии мария захарова.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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