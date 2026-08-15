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The New York Times

Малооблачно и без осадков: какой будет погода в Украине 15 августа

Киев • УНН

 • 438 просмотра

В субботу, 15 августа, на большей части территории Украины ожидается небольшая облачность. По информации синоптиков, осадков в основном не ожидается.

Малооблачно и без осадков: какой будет погода в Украине 15 августа

В субботу, 15 августа, на большей части территории Украины ожидается небольшая облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, осадков в основном не ожидается.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днём 23-28°, в Закарпатье 30-33°, на востоке и северо-востоке страны 20-25°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области 15 августа сохранится малооблачная погода, без осадков. Температура +23°...+25°.

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