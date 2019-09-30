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Малолетняя девочка попала в больницу из-за новой опасной игры для детей

Киев • УНН

 • 16882 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Черкасской области 11-летняя девочка попала в больницу с ожогами из-за новой опасной игры "Поджоги друга". Об этом сообщил пресс-секретарь управления Государственной службы Украины по ЧС в Черкасской области Константин Проценко в Facebook, передает УНН.

Малолетняя девочка попала в больницу из-за новой опасной игры для детей

Так, по словам пресс-секретаря, эксперты зафиксировали новую волну пропаганды насилия в интернете, где вновь создаются группы с депрессивным контентом.

"28 сентября в ожоговое отделение 1-й городской больницы с тяжелыми ожогами верхней части туловища, была госпитализирована 11-летняя девочка. Как стало известно, ожоги она получила, когда ее собственноручно поджег ее 10-летний брат. По предварительным данным, дети играли в игру "Поджоги друга". Такой смертельно опасный флешмоб под названием #Firechallenge, и становится все больше популярным среди подростков. Дети поджигают себя или своих товарищей", - написал Проценко.

По его словам, свидетелем происшествия стал случайный прохожий. Ему удалось вовремя ликвидировать пламя, которое охватило одежду и тело девочки.

Как сообщал УНН, мир захватила новая опасная игра для детей "Исчезнуть на 24 часа".

Ранее в приложении Whatsapp появилась опасная онлайн-игра "Момо", нацеленная на детей.

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