Малолітня дівчинка потрапила в лікарню через нову небезпечну гру для дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Черкаській області 11-річна дівчинка потрапила до лікарні з опіками через нову небезпечну гру "Підпали друга". Про це повідомив речник управління Державної служби України з НС у Черкаській області Костянтин Проценко у Facebook, передає УНН.
Так, зі слів прессекретаря, експерти зафіксували нову хвилю пропаганди насильства в інтернеті, де знову створюються групи з депресивним контентом.
"28 вересня до опікового відділення 1-ої міської лікарні з важкими опіками верхньої частини тулуба, було госпіталізовано 11-річну дівчинку. Як стало відомо, опіки вона отримала, коли її власноруч підпалив її 10-річний брат. За попередніми даними, діти грали у гру "Підпали друга". Такий смертельно небезпечний флешмоб має назву #Firechallenge, та стає все більше популярним серед підлітків. Діти підпалюють себе або своїх товаришів", - написав Проценко.
За його словами, свідком події став випадковий перехожий. Йому вдалося вчасно ліквідувати полум’я, яке охопило одяг та тіло дівчинки.
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