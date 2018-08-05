В сети появилась новая опасная игра для детей

Такой случай зафиксирован в Аргентине, где полиция расследует самоубийство 12-ти летней девочки. По предварительной информации, "Момо" начинает общение с детьми в приложении Whatsapp, присылая изображения, содержащие насилие. Игра затем угрожает ребенку, если он отказывается следовать ее "заказам".

Аватарка "Момо" — это образ женщины с нечеловеческими чертами лица и выпуклыми глазами, взятыми из работы японского художника Мидори Хаяси, который не связан с игрой.

Власти Мексики опасаются распространения игры и повторения истории с игрой "Синий Кит". Правительство страны уже начало информационную кампанию по предупреждению молодежи и родителей о "Момо".



Напомним, уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба предостерег украинцев относительно новой суицидальной игры для детей и подростков "Красная сова", принцип которой такой же, как и в печальноизвестного "Синего кита".