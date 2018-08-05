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У мережі з'явилася нова небезпечна гра для дітей

У мережі з'явилася нова небезпечна гра для дітей

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. У додатку Whatsapp з'явилася нова небезпечна онлайн гра "Момо", націлена на дітей. Про це повідомляє видавництво The Mirror, передає УНН.

Такий випадок зафіксований в Аргентині, де поліція розслідує самогубство 12-ти річної дівчинки. За попередньою інформацією, "Момо" починає спілкування з дітьми в додатку Whatsapp, надсилаючи зображення, що містять насильство. Гра потім загрожує дитині, якщо вона відмовляється слідувати її "замовленням".

Аватарка "Момо" - це образ жінки з нелюдськими рисами обличчя і опуклими очима, взятими з роботи японського художника Мідорі Хаясі, який не пов'язаний з грою.

Влада Мексики побоюються поширення гри і повторення історії з грою "Синій Кит". Уряд країни вже почав інформаційну кампанію щодо попередження молоді та батьків про "Момо".

Нагадаємо, уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба застеріг українців щодо нової суїцидальної гри для дітей і підлітків "Червона сова", принцип якої такий же, як і в сумнозвісного "Синього кита".

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