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Малиновский помог "Аталанте" получить крупную победу в Серии А

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский принял участие во встрече итальянской Серии А между "Аталанта" и ФК "Брешия", сообщает УНН.

В рамках гостевого противостояния 14 тура чемпионата Италии "Аталанта" уверенно завоевала три очка благодаря дублю хорватского полузащитник Пашалич и голу словенца Иличич во втором тайме - 0: 3.

Наш земляк Малиновский вышел на поле на 58 минуте вместо Муриель и успел записать в свой пассива желтую карточку.

Отметим, "Аталанта" набрала 25 очков и занимает 6-ю строчку. "Брешия" за которую выступает форвард Марио Балотелли, идет на дне таблицы - 7 пунктов.

Кроме того добавим, Малиновский в этом сезоне сыграл за клуб из Бергамо 15 матчей и забил один гол.

Украинские Национальные Новости

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