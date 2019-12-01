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Маліновський допоміг "Аталанті" здобути розгромну перемогу в Серії А

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Півзахисник збірної України Руслан Маліновський взяв участь у зустрічі італійської Серії А між "Аталантою" та ФК "Брешія", повідомляє УНН.

В рамках гостьового протистояння 14 туру чемпіонату Італії "Аталанта" впевнено здобула три очки завдяки дублю хорватського півзахисник Пашаліча та голу словенця Ілічіча у другому таймі – 0:3.

Наш земляк Маліновський вийшов на поле на 58 хвилині замість Муріеля і встиг записати до свого пасиву жовту картку.

Відзначимо, "Аталанта" набрала 25 очок і займає 6-й рядок. "Брешія" за яку виступає форвард Маріо Балотеллі, йде на дні таблиці – 7 пунктів.

Крім того додамо, Маліновський цього сезону відіграв за клуб з Бергамо 15 матчів і забив один гол.

Українські Національні Новини

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