Малые фермеры из всех областей Украины получат минудобрения от США и Южной Кореи
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Фермеры из всех регионов Украины получат минеральные удобрения, которые были приобретены благодаря правительствам США и Южной Кореи. Сейчас первые аграрии из Киевской области уже получили удобрения для нанесения на озимые культуры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, передает УНН.
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"Сегодня мы раздаем минудобрения для самых маленьких фермеров. Для тех, кто имеет несколько гектаров в обработке, но много переживаний и проблем. Это ощутимая помощь. Важным фактором этой программы также является регистрация малых фермерских хозяйств в государственный аграрный реестр (ГАР), для получения этой помощи. Теперь они смогут участвовать и в других программах помощи”, — заявил Сольский.
Детали
В Минагрополитики также проинформировали, что благодаря правительствам США и Южной Кореи приобретено 12 тысяч тонн минеральных удобрений. Этого объема достаточно для нанесения на площади почти 200 тысяч гектаров. Минеральные удобрения получат более 10 тысяч фермеров через программу USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО). Это почти 70% общего количества небольших фермеров, которые зарегистрировались на программу в ГАР до 15 августа 2023 года, и обрабатывают до 500 гектаров и выращивают масличные и зерновые культуры.
Дополнение
Сейчас украинскими аграриями засеяно более 2 миллионов гектар озимых культур. Лидером по зерновым и рапсу стала Днепропетровская область. Волынская - по ржи, а ячменя больше всего засеяно в Винницкой области.
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