Малые фермеры из всех областей Украины получат минудобрения от США и Южной Кореи

ukru
Эксклюзив
06:36 • 59490 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 104670 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 132810 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 166679 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 130144 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 123296 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 161663 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116583 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123040 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130660 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 65415 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 110640 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 66100 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 103806 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 43935 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 132811 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 166680 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 119991 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 126967 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 161663 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 43935 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 146307 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 153753 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 158072 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 156022 просмотра
Актуальное
Малые фермеры из всех областей Украины получат минудобрения от США и Южной Кореи

Малые фермеры из всех областей Украины получат минудобрения от США и Южной Кореи

Киев • УНН

 • 361582 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Фермеры из всех регионов Украины получат минеральные удобрения, которые были приобретены благодаря правительствам США и Южной Кореи. Сейчас первые аграрии из Киевской области уже получили удобрения для нанесения на озимые культуры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, передает УНН.

Цитата

"Сегодня мы раздаем минудобрения для самых маленьких фермеров. Для тех, кто имеет несколько гектаров в обработке, но много переживаний и проблем. Это ощутимая помощь. Важным фактором этой программы также является регистрация малых фермерских хозяйств в государственный аграрный реестр (ГАР), для получения этой помощи. Теперь они смогут участвовать и в других программах помощи”, — заявил Сольский.

Детали

В Минагрополитики также проинформировали, что благодаря правительствам США и Южной Кореи приобретено 12 тысяч тонн минеральных удобрений. Этого объема достаточно для нанесения на площади почти 200 тысяч гектаров. Минеральные удобрения получат более 10 тысяч фермеров через программу USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО). Это почти 70% общего количества небольших фермеров, которые зарегистрировались на программу в ГАР до 15 августа 2023 года, и обрабатывают до 500 гектаров и выращивают масличные и зерновые культуры.

Дополнение

Сейчас украинскими аграриями засеяно более 2 миллионов гектар озимых культур. Лидером по зерновым и рапсу стала Днепропетровская область. Волынская - по ржи, а ячменя больше всего засеяно в Винницкой области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экспорт зерна в этом сентябре на 51% меньше чем в прошлом году

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Агроновости

Обратиться по вопросам размещения рекламы