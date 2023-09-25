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Експорт зерна цього вересня на 51% менший за торішній

Експорт зерна цього вересня на 51% менший за торішній

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. З початку поточного маркетингового року, який розпочався 1 липня, Україна відправила на експорт 6,15 млн тонн зерна. З них у вересні - майже 1,57 млн тонн зерна, що на 51% менше проти аналогічного періоду минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінагрополітики.

Деталі

За наведеними даними, станом на 25 вересня, у 2023/24 маркетинговому році Україна експортувала 6,152 млн тонн зернових і зернобобових культур. Це на 18,06% менше, ніж на аналогічну дату 2022/23 МР.

При цьому у вересні експортовано 1,565 млн тонн зерна, що на 51,25% менше, ніж за той же період торік.

Зокрема у 2023/24 МР на експорт вже відправлено:

  • пшениці - 2,988 млн тонн;
  • ячменю - 599 тис. тонн;
  • жита - 0,6 тис. тонн;
  • кукурудзи - 2,544 млн тонн.

Експорт борошна становив 33,8 тис. тонн.

Нагадаємо

Словаччина, Польща та Угорщина оголосили про введені на рівні країн обмеження на імпорт українського зерна після того, як Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону імпорту до п'яти країн-членів ЄС, яка діяла до 15 вересня. Суперечка загострилася після того, як Україна подала скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) з приводу заборон.

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