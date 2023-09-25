Экспорт зерна в этом сентябре на 51% меньше прошлогоднего
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. С начала текущего маркетингового года, который начался 1 июля, Украина отправила на экспорт 6,15 млн тонн зерна. Из них в сентябре - почти 1,57 млн тонн зерна, что на 51% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минагрополитики.
Детали
По приведенным данным, по состоянию на 25 сентября, в 2023/24 маркетинговом году Украина экспортировала 6,152 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 18,06% меньше, чем на аналогичную дату 2022/23 МГ.
При этом в сентябре экспортировано 1,565 млн тонн зерна, что на 51,25% меньше, чем за тот же период прошлого года.
В частности в 2023/24 МГ на экспорт уже отправлено:
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- пшеницы - 2,988 млн тонн;
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- ячменя - 599 тыс. тонн;
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- ржи - 0,6 тыс. тонн;
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- кукурузы - 2,544 млн тонн.
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Экспорт муки составил 33,8 тыс. тонн.
Напомним
Словакия, Польша и Венгрия объявили о введенных на уровне стран ограничениях на импорт украинского зерна после того, как Европейская комиссия решила не продлевать запрет импорта в пять стран-членов ЕС, который действовал до 15 сентября. Спор обострился после того, как Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу запретов.