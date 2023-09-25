Экспорт зерна в этом сентябре на 51% меньше прошлогоднего

КИЕВ. 25 сентября. УНН. С начала текущего маркетингового года, который начался 1 июля, Украина отправила на экспорт 6,15 млн тонн зерна. Из них в сентябре - почти 1,57 млн тонн зерна, что на 51% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минагрополитики.