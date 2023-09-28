Малі фермери з усіх областей України отримають міндобрива від США та Південної Кореї

Цитата

"Сьогодні ми роздаємо міндобрива для найменших фермерів. Для тих, хто має декілька гектарів в обробітку, але багато переживань і проблем. Це відчутна допомога. Важливим фактором цієї програми також є реєстрація малих фермерських господарств в державний аграрний реєстр (ДАР), для отримання цієї допомоги. Тепер вони зможуть брати участь і в інших програмах допомоги”, — заявив Сольський.

Деталі

У Мінагрополітики також поінформували, що завдяки урядам США та Південної Кореї придбано 12 тисяч тонн мінеральних добрив. Цього обсягу достатньо для нанесення на площі майже 200 тисяч гектарів. Мінеральні добрива отримають понад 10 тисяч фермерів через програму USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО). Це майже 70% загальної кількості невеликих фермерів, які зареєструвались на програму в ДАР до 15 серпня 2023 року, і обробляють до 500 гектарів та вирощують олійні й зернові культури.

Доповнення

Наразі українськими аграріями засіяно понад 2 мільйони гектар озимих культур. Лідером щодо зернових та ріпаку стала Дніпропетровська область. Волинська - щодо жита, а ячменю найбільше засіяно на Вінничині.

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