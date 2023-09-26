В Україні вже засіяно понад 2 млн га озимих культур

Деталі

Сівба озимини триває, вже засіяно 2 179 тисяч га. Озимого ріпаку – 1 038 тисяч га, зернових – 1141 тисяч га, з яких: пшениці — 1024 тисячі га, ячменю — 74 тисячі га, жита — 42 тисячі га.

За попередній тиждень аграрії засіяли 556 тисяч га озимих.



Станом на кінець вересня найбільше посіяно на Дніпропетровщині: зернових – 116,3 тисяч га, ріпаку — 111,9 тисяч га.



Волинська область є лідером з сівби жита – 11 тисяч га.



Ячменю найбільше засіяно на Вінниччині - 7,4 тисяч га.



Доповнення

В Україні завершено збір ранніх зернових. Під час нинішньої жнивної кампанії намолочено вже 37,4 млн тонн зернових та олійних культур. Найбільше зернових культур, намолочено на Одещині. Лідером зі збору гречки є Вінниччина, проса найбільше зібрали на Полтавщині.

Триває збір цукрових буряків, їх викопано на площі 32,3 тисяч га, накопано 1 460 тисяч тонн солодких коренів при врожайності 451,7 ц/га. Лідером зі збору буряку є Львівщина (118,7 тисяч тонн), вказали у міністерстві.

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