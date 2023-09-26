В Украине уже засеяно более 2 млн га озимых культур
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Сейчас украинскими аграриями засеяно более 2 миллионов гектар озимых культур. Лидером среди зерновых и рапса стала Днепропетровская область. Волынская - по ржи, а ячменя больше всех засеяно в Винницкой области, сообщает Минагрополитики, передает УНН.
Детали
Сев озимых продолжается, уже засеяно 2 179 тысяч га. Озимого рапса – 1 038 тысяч га, зерновых – 1141 тысяч га, из которых: пшеницы — 1024 тысячи га, ячменя — 74 тысячи га, ржи — 42 тысячи га.
За предыдущую неделю аграрии засеяли 556 тысяч га озимых.
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- По состоянию на конец сентября больше всего посеяно на Днепропетровщине: зерновых – 116,3 тысяч га, рапса — 111,9 тысяч га.
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- Волынская область является лидером по севу ржи – 11 тысяч га.
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- Ячменя больше всего засеяно в Винницкой области - 7,4 тысяч га.
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Дополнение
В Украине завершен сбор ранних зерновых. Во время нынешней уборочной кампании намолочено уже 37,4 млн тонн зерновых и масличных культур. Больше всего зерновых культур, намолочено в Одесской области. Лидером по сбору гречки является Винницкая область, проса больше всего собрали на Полтавщине.
Продолжается сбор сахарной свеклы, их выкопано на площади 32,3 тысяч га, накопано 1 460 тысяч тонн сладких корней при урожайности 451,7 ц/га. Лидером по сбору свеклы является Львовщина (118,7 тысяч тонн), указали в министерстве.
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