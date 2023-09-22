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Жнива-2023: збір ранніх зернових завершено, намолотили уже 37 млн тонн нового врожаю

Жнива-2023: збір ранніх зернових завершено, намолотили уже 37 млн тонн нового врожаю

Київ • УНН

 • 379461 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. В Україні під час нинішньої жнивної кампанії намолочено вже 37,4 млн тонн зернових та олійних культур, повідомили у п'ятницю в Міністерстві аграрної політики та продовольства, пише УНН.

Цитата

"Українські аграрії завершили збирання культур ранньої зернової групи та продовжують обмолот пізніх зернових та технічних культур. Наразі намолочено 37,4 млн тонн нового врожаю", - зазначили у міністерстві.

Деталі

Збір зернових та зернобобових культур, як вказано, проведено на площі 6 841 тис. га при врожайності 43,6 ц/га, намолочено 29 800,1 тис. тонн зерна, з яких:

  • пшениці обмолочено 4 690 тис. га, (врожайність — 47,3 ц/га), намолочено 22 190 тис. тонн;
  • ячменю обмолочено 1 504 тис. га (врожайність — 39,0 ц/га), намолочено 5 862 тис. тонн;
  • гороху обмолочено 154 тис. га (врожайність — 25,7 ц/га), намолочено 396,8 тис. тонн;
  • кукурудзи обмолочено 40,6 тис. га (врожайність — 44,9 ц/га), намолочено 182,5 тис. тонн;
  • гречки обмолочено 96,9 тис. га (врожайність — 14,3 ц/га), намолочено 138,2 тис. тонн;
  • проса обмолочено 58,6 тис. га (врожайність — 21,4 ц/га), намолочено 125,3 тис. тонн;
  • інших зернових та зернобобових культур обмолочено 297 тис. га, намолочено 905 тис. тонн.

Найбільше зернових культур, як повідомляється, намолочено на Одещині – понад 3 млн тонн, зокрема пшениці – 2,3 млн тонн та ячменю – 966,4 тис. тонн. Лідером зі збору гречки є Вінниччина, там намолотили 21,38 тис. тонн крупи, проса найбільше зібрали на Полтавщині – 28,10 тис. тонн.

Збирання олійних культур проведено на площі 2 988 тис. га, намолочено 7 649 тис. тонн, зокрема:

  • ріпаку обмолочено на площі 1 396 тис. га, (врожайність — 28,7 ц/га), намолочено 4 003 тис. тонн насіння;
  • соняшнику обмолочено на площі 1 089 тис. га, (врожайність — 21,8 ц/га), намолочено 2 375 тис. тонн насіння;
  • сої обмолочено на площі 504 тис. га, (врожайність — 25,2 ц/га), намолочено 1 271 тис. тонн.

Аграрії Полтавщини, за повідомленням, є лідером зі збору соняшнику (443,6 тис. тонн) та сої (316,2 тис. тонн), Одещина – ріпаку (436,9 тис. тонн).

Триває збір цукрових буряків, їх викопано на площі 32,3 тис. га, накопано 1 460 тис. тонн солодких коренів при врожайності 451,7 ц/га. Лідером зі збору буряку є Львівщина (118,7 тис. тонн), вказали у міністерстві.

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