Жнива-2023: збір ранніх зернових завершено, намолотили уже 37 млн тонн нового врожаю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. В Україні під час нинішньої жнивної кампанії намолочено вже 37,4 млн тонн зернових та олійних культур, повідомили у п'ятницю в Міністерстві аграрної політики та продовольства, пише УНН.
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"Українські аграрії завершили збирання культур ранньої зернової групи та продовжують обмолот пізніх зернових та технічних культур. Наразі намолочено 37,4 млн тонн нового врожаю", - зазначили у міністерстві.
Деталі
Збір зернових та зернобобових культур, як вказано, проведено на площі 6 841 тис. га при врожайності 43,6 ц/га, намолочено 29 800,1 тис. тонн зерна, з яких:
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- пшениці обмолочено 4 690 тис. га, (врожайність — 47,3 ц/га), намолочено 22 190 тис. тонн;
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- ячменю обмолочено 1 504 тис. га (врожайність — 39,0 ц/га), намолочено 5 862 тис. тонн;
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- гороху обмолочено 154 тис. га (врожайність — 25,7 ц/га), намолочено 396,8 тис. тонн;
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- кукурудзи обмолочено 40,6 тис. га (врожайність — 44,9 ц/га), намолочено 182,5 тис. тонн;
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- гречки обмолочено 96,9 тис. га (врожайність — 14,3 ц/га), намолочено 138,2 тис. тонн;
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- проса обмолочено 58,6 тис. га (врожайність — 21,4 ц/га), намолочено 125,3 тис. тонн;
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- інших зернових та зернобобових культур обмолочено 297 тис. га, намолочено 905 тис. тонн.
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Найбільше зернових культур, як повідомляється, намолочено на Одещині – понад 3 млн тонн, зокрема пшениці – 2,3 млн тонн та ячменю – 966,4 тис. тонн. Лідером зі збору гречки є Вінниччина, там намолотили 21,38 тис. тонн крупи, проса найбільше зібрали на Полтавщині – 28,10 тис. тонн.
Збирання олійних культур проведено на площі 2 988 тис. га, намолочено 7 649 тис. тонн, зокрема:
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- ріпаку обмолочено на площі 1 396 тис. га, (врожайність — 28,7 ц/га), намолочено 4 003 тис. тонн насіння;
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- соняшнику обмолочено на площі 1 089 тис. га, (врожайність — 21,8 ц/га), намолочено 2 375 тис. тонн насіння;
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- сої обмолочено на площі 504 тис. га, (врожайність — 25,2 ц/га), намолочено 1 271 тис. тонн.
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Аграрії Полтавщини, за повідомленням, є лідером зі збору соняшнику (443,6 тис. тонн) та сої (316,2 тис. тонн), Одещина – ріпаку (436,9 тис. тонн).
Триває збір цукрових буряків, їх викопано на площі 32,3 тис. га, накопано 1 460 тис. тонн солодких коренів при врожайності 451,7 ц/га. Лідером зі збору буряку є Львівщина (118,7 тис. тонн), вказали у міністерстві.
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