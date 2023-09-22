Жатва-2023: сбор ранних зерновых завершен, намолотили уже 37 млн тонн нового урожая
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Украине в ходе нынешней уборочной кампании намолочено уже 37,4 млн тонн зерновых и масличных культур, сообщили в пятницу в Министерстве аграрной политики и продовольствия, пишет УНН.
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"Украинские аграрии завершили уборку культур ранней зерновой группы и продолжают обмолот поздних зерновых и технических культур. На данный момент намолочено 37,4 млн тонн нового урожая", - отметили в министерстве.
Детали
Сбор зерновых и зернобобовых культур, как указано, проведен на площади 6 841 тыс. га при урожайности 43,6 ц/га, намолочено 29 800,1 тыс. тонн зерна, из которых:
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- пшеницы обмолочено 4 690 тыс. га, (урожайность — 47,3 ц/га), намолочено 22 190 тыс. тонн;
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- ячменя обмолочено 1 504 тыс. га (урожайность — 39,0 ц/га), намолочено 5 862 тыс. тонн;
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- гороха обмолочено 154 тыс. га (урожайность — 25,7 ц/га), намолочено 396,8 тыс. тонн;
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- кукурузы обмолочено 40,6 тыс. га (урожайность — 44,9 ц/га), намолочено 182,5 тыс. тонн;
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- гречки обмолочено 96,9 тыс. га (урожайность — 14,3 ц/га), намолочено 138,2 тыс. тонн;
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- проса обмолочено 58,6 тыс. га (урожайность — 21,4 ц/га), намолочено 125,3 тыс. тонн;
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- других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 297 тыс. га, намолочено 905 тыс. тонн.
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Больше всего зерновых культур, как сообщается, намолочено в Одесской области – более 3 млн тонн, в частности пшеницы – 2,3 млн тонн и ячменя – 966,4 тыс. тонн. Лидером по сбору гречки является Винницкая область, там намолотили 21,38 тыс. тонн крупы, проса больше всего собрали в Полтавской области – 28,10 тыс. тонн.
Уборка масличных культур проведена на площади 2 988 тыс. га, намолочено 7 649 тыс. тонн, в частности:
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- рапса обмолочено на площади 1 396 тыс. га, (урожайность — 28,7 ц/га), намолочено 4 003 тыс. тонн семян;
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- подсолнечника обмолочено на площади 1 089 тыс. га, (урожайность — 21,8 ц/га), намолочено 2 375 тыс. тонн семян;
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- сои обмолочено на площади 504 тыс. га, (урожайность — 25,2 ц/га), намолочено 1 271 тыс. тонн.
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Аграрии Полтавской области, по сообщению, являются лидером по сбору подсолнечника (443,6 тыс. тонн) и сои (316,2 тыс. тонн), Одесской – рапса (436,9 тыс. тонн).
Продолжается сбор сахарной свеклы, она выкопана на площади 32,3 тыс. га, накопано 1 460 тыс. тонн сладких корней при урожайности 451,7 ц/га. Лидером по сбору свеклы является Львовская область (118,7 тыс. тонн), указали в министерстве.
Напомним
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