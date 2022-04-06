Маленького мальчика Сашу, которого искали несколько недель, нашли мертвым

Цитата

"Сегодня мы нашли тело Сашеньки. Я благодарю каждого, кто верил, кто помогал в поисках, благодарю каждого за ваши молитвы и веру, благодарю за поддержку. Благодаря вам мой сыночек встретился со мной. Сашенька, наш маленький ангел уже на небесах! Сегодня его душа обрела покой", - написала женщина.

Контекст

10 марта четырехлетний Саша, его бабушка и еще шесть человек пытались переправиться через реку Днепр на лодке из района Вышгорода, который был заблокирован российскими оккупантами. В момент гребли лодка перевернулась, Сашина бабушка утонула, а ребенок в спасательном жилете упал в воду.

Напомним

На дороге недалеко от Киева нашли мертвые тела обнаженных женщин под одеялом.