Маленького хлопчика Сашка, якого шукали декілька тижнів, знайшли мертвим
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Маленького хлопчика Сашу, який тікав від російських окупантів з рідними на човні, знайшли мертвим в Київській області. Про це повідомила його мати на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
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"Сьогодні ми знайшли тіло Сашеньки. Я дякую кожному, хто вірив, хто допомагав у пошуках, дякую кожному за ваші молитви і віру, дякую за підтримку. Завдяки вам мій синочок зустрівся зі мною. Сашенька, наш маленький янгол уже на небесах! Сьогодні його душа знайшла спокій", - написала жінка.
Контекст
10 березня чотирирічний Сашко, його бабуся та ще шестеро людей намагалися переправитися через річку Дніпро на човні з району Вишгорода, який був заблокований російськими окупантами. У момент веслування човен перекинувся, Сашина бабуся втопилася, а дитина в рятувальному жилеті впала у воду.
Нагадаємо
На дорозі недалеко від Києва знайшли мертві тіла оголених жінок під ковдрою.