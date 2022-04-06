Маленького хлопчика Сашка, якого шукали декілька тижнів, знайшли мертвим

Цитата

"Сьогодні ми знайшли тіло Сашеньки. Я дякую кожному, хто вірив, хто допомагав у пошуках, дякую кожному за ваші молитви і віру, дякую за підтримку. Завдяки вам мій синочок зустрівся зі мною. Сашенька, наш маленький янгол уже на небесах! Сьогодні його душа знайшла спокій", - написала жінка.

Контекст

10 березня чотирирічний Сашко, його бабуся та ще шестеро людей намагалися переправитися через річку Дніпро на човні з району Вишгорода, який був заблокований російськими окупантами. У момент веслування човен перекинувся, Сашина бабуся втопилася, а дитина в рятувальному жилеті впала у воду.

Нагадаємо

На дорозі недалеко від Києва знайшли мертві тіла оголених жінок під ковдрою.