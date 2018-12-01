Максимальная пенсия достигла почти 15 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. С 1 декабря размер максимальной пенсии в Украине составит 14 970 гривен. Об этом свидетельствуют данные Государственного бюджета-2018, передает УНН.
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Согласно закону о госбюджете, максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной) не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность.
Так, согласно показателям бюджета на текущий год, прожиточный минимум на лиц, утративших трудоспособность, с 1 декабря составит 1497 грн.
Соответственно, с 1 декабря размер максимальной пенсии в стране повысился с 14 520 грн до 14 970 грн в месяц.
Напомним, государство будет выплачивать без ограничений пенсии, заработные платы, социальные пособия в случае введения военного положения.
Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что с 1 декабря 2018 года правительство проведет индексацию пенсий.