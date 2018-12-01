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В Україні зросла мінімальна пенсія

В Україні зросла мінімальна пенсія

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. З 1 грудня розмір мінімальної пенсії в Україні становитиме 1497 гривень. Це закладено у Державному бюджеті-2018, передає УНН.

Згідно з показниками бюджету на поточний рік, прожитковий мінімум на осіб, які втратили працездатність з 1 грудня становитиме 1497 грн (1 липня цей показник був 1435 грн).

Крім того, таке ж підвищення відбулося й щодо мінімальної пенсійної виплати особам з інвалідністю, а також щодо мінімального розміру у разі втрати годувальника.

Мінімальний розмір пенсії у разі втрати годувальника з числа військовослужбовців зростає з 2904 до 2994 грн, а мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій – з 4 138,20 грн до 4 266,45 грн.

Нагадаємо, в уряді пообіцяли без обмежень виплачувати пенсії, заробітні плати, соціальні допомоги у разі застосування воєнного стану.

Раніше віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявляв, що з 1 грудня 2018 року уряд проведе індексацію пенсій.

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