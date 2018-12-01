В Україні зросла мінімальна пенсія
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. З 1 грудня розмір мінімальної пенсії в Україні становитиме 1497 гривень. Це закладено у Державному бюджеті-2018, передає УНН.
Згідно з показниками бюджету на поточний рік, прожитковий мінімум на осіб, які втратили працездатність з 1 грудня становитиме 1497 грн (1 липня цей показник був 1435 грн).
Крім того, таке ж підвищення відбулося й щодо мінімальної пенсійної виплати особам з інвалідністю, а також щодо мінімального розміру у разі втрати годувальника.
Мінімальний розмір пенсії у разі втрати годувальника з числа військовослужбовців зростає з 2904 до 2994 грн, а мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій – з 4 138,20 грн до 4 266,45 грн.
Нагадаємо, в уряді пообіцяли без обмежень виплачувати пенсії, заробітні плати, соціальні допомоги у разі застосування воєнного стану.
Раніше віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявляв, що з 1 грудня 2018 року уряд проведе індексацію пенсій.
Таблиця ФПУ