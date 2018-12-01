В Украине выросла минимальная пенсия
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. С 1 декабря размер минимальной пенсии в Украине составит 1497 гривен. Это заложено в Государственном бюджете-2018, передает УНН.
Согласно показателям бюджета на текущий год, прожиточный минимум на лиц, утративших трудоспособность с 1 декабря составит 1497 грн (1 июля этот показатель был 1435 грн).
Кроме того, такое же повышение произошло и по минимальной пенсионной выплате лицам с инвалидностью, а также относительно минимального размера в случае потери кормильца.
Минимальный размер пенсии по случаю потери кормильца из числа военнослужащих растет с 2904 до 2994 грн, а минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий - с 4 138,20 грн до 4 266,45 грн.
Напомним, в правительстве пообещали без ограничений выплачивать пенсии, заработные платы, социальные пособия в случае введения военного положения.
Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что с 1 декабря 2018 года правительство проведет индексацию пенсий.
Таблица ФПУ