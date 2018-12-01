Максимальна пенсія сягнула майже 15 тис. грн

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Згідно із законом про держбюджет, максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Так, згідно з показниками бюджету на поточний рік, прожитковий мінімум на осіб, які втратили працездатність, з 1 грудня становитиме 1497 грн.

Відповідно, з 1 грудня розмір максимальної пенсії в країні підвищився з 14 520 грн до 14 970 грн на місяць.

Нагадаємо, держава виплачуватиме без обмежень пенсії, заробітні плати, соціальні допомоги у разі застосування воєнного стану.

Раніше віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявляв, що з 1 грудня 2018 року уряд проведе індексацію пенсій.