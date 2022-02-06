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15 марта, 19:03 • 103346 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 135779 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119280 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113118 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102527 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100325 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88237 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120892 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125994 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127110 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Макрон позвонил Байдену: говорили об Украине

Макрон позвонил Байдену: говорили об Украине

Киев • УНН

 • 15549 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Стороны подтвердили свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Белого дома.

Детали

Макрон и Байден договорились, что их команды будут находиться на связи по этому вопросу и будут “продолжать консультации с союзниками и партнерами, в частности с Украиной”.

Добавим

7 февраля Макрон совершит официальный визит в Россию, а на следующий день, 8 февраля, президент Франции прибудет в Украину.

Ранее

Накануне президент Французской Республики провел телефонную беседу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также перед этим — с российским президентом Владимиром Путиным.

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